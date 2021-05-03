США прослідкують за відведенням російських військ від кордонів України

Держсекретар Блінкін хоче пересвідчитись, що росіяни дійсно відвели свої сили у місця дислокації

Державний департамент США планує пильно стежити за ходом відведення військ від українського кордону. Ці наміри озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен в своєму інтерв’ю для CBS.

«Ми бачили, що за останні кілька днів було прийнято рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити… ми стежимо за цим дуже-дуже уважно», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, що Росія оголосила про часткове відведення своїх військ з окупованого Криму та східного кордону України. Президент України Володимир Зеленський назвав це «маленькою перемогою» Києва та його союзників.

Однак за даними Державної прикордонної служби України, відведення російських військ, сконцентрованих у Вронезькій області, від східного кордону України так і не спостерігається.

Також стало відомо, що посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав до міжнародного моніторингу ходу повернення російських військ до місць постійної дислокації. За інформацією дипломата, попри відведення російських військ від українських кордонів, частина важких озброєнь залишилась на позиціях.

Крім того учора міністр закордонних справ України звинуватив Російську Федерацію у спробі взяти під контроль Азовське море.