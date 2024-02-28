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«Україну не треба розглядати як зону бойових дій». Український топмменеджер звернувся до іноземних інвесторів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Україну не треба розглядати як зону бойових дій». Український топмменеджер звернувся до іноземних інвесторів
Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК
фото: ДТЕК

В Україну можна інвестувати навіть під час війни – Тімченко для Bloomberg

Компанія ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«Ми сподіваємось, що міжнародні фінансові інституції будуть активніше працювати з приватним сектором. Щоб виграти економічну війну приватний сектор має бути однією з рушійних сил для цього», – сказав він.

Зокрема, Тімченко навів приклад проєктів з використанням відновлювальних джерел енергії. Він додав, що Україна має величезний потенціал для розвитку сонячної та вітрової генерації, а також систем накопичення енергії.

«Ми хочемо переконати інвесторів, що Україну не треба розглядати як зону бойових дій. Тому найкращий спосіб – це подавати приклад. Ми побудували проєкт, у який інвестували 200 млн євро, зараз ми закриваємо інший проєкт вітрогенерації з інвестиціями в 250 млн євро. Це гарний приклад для інвесторів, щоб вони приходили в Україну», – підкреслив очільник ДТЕК.

Тімченко наголосив, що західні інвестори можуть вже зараз зайти в Україну, щоб витратити час на розробку потенційних проєктів та вивчення країни.

«Треба брати до уваги, що українська енергосистема приєднана до європейської і ці вітрові та сонячні електростанції можуть бути побудовані в Україні, щоб експортувати електроенергію назад в Євросоюз. І це, фактично, позиція президента Зеленського, що Україна може стати «зеленим» енергохабом Європи», – підсумував він.

Нагадаємо, в розпал війни ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова побудував Тилігульську вітрову електростанцію в Миколаївській області в 100 км від зони бойових дій.

В планах компанії на 2024-2025 роки збільшити потужність ВЕС майже в 4 рази, що стане найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.

Теги: Україна інвестиції ДТЕК

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