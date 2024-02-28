«Україну не треба розглядати як зону бойових дій». Український топмменеджер звернувся до іноземних інвесторів

В Україну можна інвестувати навіть під час війни – Тімченко для Bloomberg

Компанія ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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«Ми сподіваємось, що міжнародні фінансові інституції будуть активніше працювати з приватним сектором. Щоб виграти економічну війну приватний сектор має бути однією з рушійних сил для цього», – сказав він.

Зокрема, Тімченко навів приклад проєктів з використанням відновлювальних джерел енергії. Він додав, що Україна має величезний потенціал для розвитку сонячної та вітрової генерації, а також систем накопичення енергії.

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«Ми хочемо переконати інвесторів, що Україну не треба розглядати як зону бойових дій. Тому найкращий спосіб – це подавати приклад. Ми побудували проєкт, у який інвестували 200 млн євро, зараз ми закриваємо інший проєкт вітрогенерації з інвестиціями в 250 млн євро. Це гарний приклад для інвесторів, щоб вони приходили в Україну», – підкреслив очільник ДТЕК.

Тімченко наголосив, що західні інвестори можуть вже зараз зайти в Україну, щоб витратити час на розробку потенційних проєктів та вивчення країни.

«Треба брати до уваги, що українська енергосистема приєднана до європейської і ці вітрові та сонячні електростанції можуть бути побудовані в Україні, щоб експортувати електроенергію назад в Євросоюз. І це, фактично, позиція президента Зеленського, що Україна може стати «зеленим» енергохабом Європи», – підсумував він.

Нагадаємо, в розпал війни ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова побудував Тилігульську вітрову електростанцію в Миколаївській області в 100 км від зони бойових дій.

В планах компанії на 2024-2025 роки збільшити потужність ВЕС майже в 4 рази, що стане найбільшою приватною інвестицією в українську енергетику за всі роки Незалежності.