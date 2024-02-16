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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Україна має донести кілька простих думок до наших партнерів. Які саме

glavcom.ua
Україна переживає важкі випробовування
фото: Depositphotos

Маєме перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону

Три ключових зовнішньополітичних (не лише дипломатичних) завдання України на найближчий час:

Перше

Аргументовано довести партнерам, що в них немає ні 3-5 років, ні, навіть, 2-х років до російської провокації чи зіткнення з країнами НАТО;

Друге

Переконати партнерів в здатності влади в Україні тримати інституційну стійкість та згуртованість і рішучість народу України протистояти агресору;

Третє

Перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону, відповідно до рівня загроз.

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Джерело
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Теги: Україна мобілізація українці росія

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Валерій Чалий

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