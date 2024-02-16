Україна має донести кілька простих думок до наших партнерів. Які саме
Маєме перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону
Три ключових зовнішньополітичних (не лише дипломатичних) завдання України на найближчий час:
Перше
Аргументовано довести партнерам, що в них немає ні 3-5 років, ні, навіть, 2-х років до російської провокації чи зіткнення з країнами НАТО;
Друге
Переконати партнерів в здатності влади в Україні тримати інституційну стійкість та згуртованість і рішучість народу України протистояти агресору;
Третє
Перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону, відповідно до рівня загроз.
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