Україна має донести кілька простих думок до наших партнерів. Які саме

Маєме перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону

Три ключових зовнішньополітичних (не лише дипломатичних) завдання України на найближчий час:

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Перше

Аргументовано довести партнерам, що в них немає ні 3-5 років, ні, навіть, 2-х років до російської провокації чи зіткнення з країнами НАТО;

Друге

Переконати партнерів в здатності влади в Україні тримати інституційну стійкість та згуртованість і рішучість народу України протистояти агресору;

Третє

Перетворити самооборону України проти російської агресії в Європі на колективну оборону, відповідно до рівня загроз.