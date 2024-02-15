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Умєров назвав основні завдання тренувального центру Україна-НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров назвав основні завдання тренувального центру Україна-НАТО
Міноборони прагне створити механізми, які зблизять партнерів з оборонної промисловості країн-членів Альянсу та України
фото: Telegram/Міноборони

Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого оборонно-промислового комплексу

Створення спільного центру навчання України та НАТО допоможе розробляти нові технологічні підходи та підготовку до майбутніх загроз. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Україна і НАТО пліч-о-пліч удосконалюватимуть систему підготовки кадрів», – написав він.

На думку Умєрова, створення такого центру є одним з головних досягнень другого засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

«Для нас JATEC – це розробка нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз. Я хотів би висловити глибоку вдячність усім, хто брав участь у підготовці, особливо Міжнародному секретаріату НАТО, Польщі та Німеччині», – заявив міністр.

Умєров зауважив, що Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого оборонно-промислового комплексу.

«Міністерство оборони України прагне створити механізми, які зблизять партнерів з оборонної промисловості країн-членів Альянсу та України. Ми готові до створення спільних підприємств, спільного інвестування, локалізації виробництва, масштабування виробництва в оборонному секторі», – сказав він.

Глава Міноборони зауважив, що саміт НАТО у Вашингтоні має стати платформою для нових рішучих кроків, які наблизять Україну до членства в Альянсі.

Водночас союзники наголосили на необхідності забезпечити стале та своєчасне надання Україні всієї необхідної допомоги та на важливості посилення спроможностей оборонних індустрій держав-членів НАТО. Низка держав також оголосили про готовність вже у найближчому майбутньому укласти з Україною двосторонні безпекові домовленості.

Нагадаємо, союзники по НАТО вирішили створити в польському місті Бидгощ спільний аналітичний навчально-тренувальний центр Україна-НАТО.

Раніше повідомлялось, що країни НАТО планують відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу.

Як зазначається, новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління.

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Теги: Рустем Умєров НАТО Україна військові навчання

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