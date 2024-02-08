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Посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Нідерланди входять до топ-5 країн Європи за обсягами військової допомоги Україні
фото: lockheedmartin.com

Посол наголосив, що Нідерланди й надалі будуть підтримувати Україну

Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16 вже цього року. Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв'ю агентству «Укрінформ».

Він наголосив, що Україна отримає 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткових 6, про які нещодавно було оголошено.

«Дійсно, пані Кайса Оллонґрен (міністерка оборони Нідерландів – ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але звичайно – озвучувати це не будемо», – акцентував посол.

Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Нагадаємо, Нідерланди виділять понад €100 млн на боєприпаси для України.

Допомога стала результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії. Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

Також Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу. Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

Читайте також: Коли Україна отримає F-16?
Теги: Нідерланди посол Україна дебати парламент винищувач

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