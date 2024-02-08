Посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Посол наголосив, що Нідерланди й надалі будуть підтримувати Україну

Нідерланди нададуть Україні винищувачі F-16 вже цього року. Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв'ю агентству «Укрінформ».

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Він наголосив, що Україна отримає 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткових 6, про які нещодавно було оголошено.

«Дійсно, пані Кайса Оллонґрен (міністерка оборони Нідерландів – ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але звичайно – озвучувати це не будемо», – акцентував посол.

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Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Нагадаємо, Нідерланди виділять понад €100 млн на боєприпаси для України.

Допомога стала результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії. Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

Також Нідерланди звинуватили Китай у кібератаці на оборонну мережу. Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.