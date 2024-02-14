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Вступ України до НАТО: глава МЗС Естонії зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вступ України до НАТО: глава МЗС Естонії зробив заяву
Маргус Цахкна зауважив, що Україну необхідно підтримувати під час європейської інтеграції
фото з відкритих джерел

Маргус Цахкна: «Ми повинні виступати за активний прогрес у питанні вступу України до НАТО»

Естонія сподівається отримати чіткі сигнали для України щодо можливості вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року. Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає ERR.

«Ми повинні виступати за активний прогрес у питанні вступу України до НАТО. Ми не можемо застрягти на кроках, узгоджених у Вільнюсі», – заявив Цахкна.

Маргус Цахкна також зауважив, що Україну необхідно підтримувати під час європейської інтеграції. Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що Україні необхідно якнайшвидше отримати переговорні рамки, щоб вона могла швидко рухатися вперед.

«Ми також працюємо над тим, щоб зробити використання заморожених активів ще більш важливим питанням на рівні Європейського Союзу, і, за прикладом Естонії, використовувати не лише прибутки від управління замороженими активами, але й самі активи. Україна має відбудовуватися за рахунок цих коштів вже зараз», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

До слова, у Німеччині виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території.

Теги: Естонія міністр НАТО Україна

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