Байден підтримує членство України в НАТО – Держдеп

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує членство України в НАТО. Про це заявив речник державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

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Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.

Представник Держдепу відкинув ці твердження. «Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО», – сказав Міллер.

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Нагадаємо, Байден раніше заявив, що Україна безперечно стане членом НАТО, однак зараз їй потрібно перемогти у війні.

За словами президента США, НАТО є в майбутньому України, і щодо цього немає жодних питань. Байден наголосив, що Україна приєднається до Альянсу, коли всі союзники погодяться на це, а також будуть виконані всі умови.