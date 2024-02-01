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Байден підтримує членство України в НАТО – Держдеп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден підтримує членство України в НАТО – Держдеп
Байден заявив, що Україна безперечно стане членом НАТО
фото з відкритих джерел

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО 

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує членство України в НАТО. Про це заявив речник державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.

Представник Держдепу відкинув ці твердження. «Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО», – сказав Міллер. 

Нагадаємо, Байден раніше заявив, що Україна безперечно стане членом НАТО, однак зараз їй потрібно перемогти у війні.

За словами президента США, НАТО є в майбутньому України, і щодо цього немає жодних питань.  Байден наголосив, що Україна приєднається до Альянсу, коли всі союзники погодяться на це, а також будуть виконані всі умови.

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Теги: США НАТО Джозеф Байден Україна

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