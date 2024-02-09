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Аналітики ISW назвали суму допомоги, яку отримала Україна з початку вторгнення РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики ISW назвали суму допомоги, яку отримала Україна з початку вторгнення РФ
Сума перевищує обсяги допомоги, яку планують виділити США
фото з відкритих джерел

Аналітики порахували суму допомоги від союзників США

Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд. Про йдеться у звіті ISW.

Ця сума перевищує обсяги допомоги, яку планують виділити США, з урахуванням пакета, що зараз розглядається.

Допомога Україні від країн Європи

ЄС та його держави-члени надали Україні $148,5 млрд (138 млрд євро), включаючи нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі $54 млрд (50 млрд. євро), з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Сполучене Королівство пообіцяло виділити $15,1 млрд на загальну підтримку України з лютого 2022 року, з яких $9 млрд призначено для військової допомоги.

У лютому 2023 року Норвегія досягла багаторічної угоди з Україною про програму підтримки, яка надасть Україні $7 млрд у період з 2023 по 2027 рік. Норвегія зобов'язалася виділяти Україні близько $1,4 млрд на рік і вже надала Україні близько мільярда доларів у 2022 році та близько $1,9 млрд доларів у 2023 році.

У рамках зміцнення співпраці між Туреччиною та Україною провідний турецький виробник безпілотних літальних апаратів «Baykar» у вересні 2023 року анонсував відкриття нового підприємства з виробництва БПЛА та сервісного центру для обслуговування безпілотників «Bayraktar TB2». Планується, що завод та сервісний центр розпочнуть роботу до початку 2025 року.

Північна Македонія відправила Україні 10 партій військової допомоги, включаючи військову техніку радянських часів станом на листопад 2023 року. Країна також навчає групи українських військовослужбовців та зобов'язалася продовжувати надавати підтримку Україні.

Допомога від Канади

Канада виділила $1,8 млрд на військову допомогу Україні з лютого 2022 року. Канадські військові також навчили близько 40 тисяч українських військових та співробітників служби безпеки з 2015 року, і Канада розширила цю програму до березня 2026 року.

Допомога Україні від країн Азії

Південна Корея розширює виробництво найважливіших 155-мм артилерійських снарядів для поповнення західних запасів та підтримки продовження постачання боєприпасів в Україну.

Японія пообіцяла виділити Україні $4,5 млрд доларів у грудні 2023 року. Японія також пообіцяла внести додатковий внесок у розмірі $37 млн до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

Допомога Австралії та Нової Зеландії

Австралія надала близько $590 млн у загальному обсязі військової та гуманітарної допомоги Україні станом на кінець жовтня 2023 року.

Нова Зеландія надала Україні понад $48,7 млн у вигляді військової та гуманітарної допомоги станом на липень 2023 року.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Теги: Південна Корея Японія Канада завод Норвегія військові Нова Зеландія Україна Північна Македонія

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