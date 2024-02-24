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Міністр фінансів відповів, чи зможе України пройти рік без допомоги США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністр фінансів відповів, чи зможе України пройти рік без допомоги США
Марченко зазначив, що отримання допомоги від західних партнерів є критично необхідним
фото з відкритих джерел

Сергій Марченко висловив сподівання, що Україна отримає необхідну допомогу від західних партнерів

Україна розраховує, що адміністрація президента Сполучених Штатів виконає свої запевнення і всі необхідні рішення для надання допомоги будуть ухвалені. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що отримання допомоги від західних партнерів є критично необхідним.

«Звичайно, це критично, але я б не сказав, що ми не пройдемо, або не будуть прийняті рішення. Тобто ми вважаємо, що рішення будуть прийняті, і зараз ми отримали всі необхідні запевнення адміністрації, що рішення будуть прийняті. Є декілька варіантів, як це може бути реалізовано», – сказав Марченко.

Крім того, міністр висловив сподівання, що Україна отримає необхідну допомогу від західних партнерів.

«Щодо планів, якщо в нас будуть складнощі – ми будемо звертатися до країн, які дали запевнення в частині програми Міжнародного валютного фонду, і говорити з ними в частині збільшення їх пакету, їх частки допомоги України», – сказав Марченко.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. 

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву. 

Теги: Адміністрація Президента міністр Україна Сергій Марченко

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