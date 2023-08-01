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«Укренерго» та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу – член наглядової ради компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу – член наглядової ради компанії
«Укренерго»
фото з відкритих джерел

Основна проблема боргів носить методологічний характер

Діючий тариф на передачу електроенергії призводить до методологічного недофінансування системного оператора НЕК «Укренерго». 

Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» та радник прем’єр-міністра Юрій Бойко. 

«Безумовно потрібно розуміти, що після того, як з'явиться можливість визначити суму боргу, тоді повинні вирішуватися питання з джерелами його погашення. Тут великих альтернатив немає. Єдиний спосіб – врахування у тарифі на електроенергію на наступний період, того обсягу, який був недотриманий компаніями», – сказав він коментуючи можливі механізми погашення боргів перед виробниками електроенергії. 

Бойко наголосив, що основна проблема боргів носить методологічний характер і навіть неможливо виставити рахунки в силу відсутності обсягу, за який цей рахунок міг бути виставлений. 

Член наглядової ради «Укренерго» був впевнений, що ці кошти мали би бути враховані в тарифі «Укренерго» на передачу електроенергію на друге півріччя 2023 року.

Він додав, що за рахунок того, що немає підписаних первинних документів з вересня по грудень 2022 року між «Гарантованим покупцем» і НЕК «Укренерго» 4 місяці була відсутня витратна частина.

«Маємо домовленість з Регулятором, як тільки з'явиться можливість перепідписати або підписати, відповідно вони здійснять коригуючу перевірку за рахуванням безумовно найважливішого фактору і відповідно таке корегування через тариф буде здійснено», – підсумував Бойко. 

Нагадаємо, в кінці 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула тарифу НЕК «Укренерго» на послуги із передачі.

Теги: НКРЕКП Юрій Бойко Укренерго

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«Укренерго» та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу – член наглядової ради компанії
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