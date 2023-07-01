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«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду
Із 1 липня українцям доведеться більше платити за воду
фото з відкритих джерел

НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не порадившись з урядом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», – заявив прем'єр.

Він зауважив, що уряд наразі робить все можливе для того, щоб забезпечити соціальну справедливість.

«Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду», – написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

До слова, з 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищують ціни до підвищення.

Теги: енергетика НКРЕКП тарифи міністр Telegram водопостачання Денис Шмигаль

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