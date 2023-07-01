«Рішення неприйнятні»: Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду

НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не порадившись з урядом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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«Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», – заявив прем'єр.

Він зауважив, що уряд наразі робить все можливе для того, щоб забезпечити соціальну справедливість.

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«Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду», – написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

До слова, з 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищують ціни до підвищення.