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Діючі цінові обмеження перешкоджають імпорту електроенергії для покриття дефіциту – Енергоспівтовариство

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Діючі цінові обмеження перешкоджають імпорту електроенергії для покриття дефіциту – Енергоспівтовариство
Щоб задовольнити потреби енергосистеми, вартість електроенергії в Україні має відповідати європейській, що буде стимулювати до цього
фото з відкритих джерел

Наголошується, що дефіцит потужності в енергосистемі може виникнути в енергосистемі у будь-яку годину доби

В Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

Про це йдеться у звіті Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Відповідно до нього, взимку Україна потребуватиме імпорту електроенергії. Проте щоб задовольнити потреби енергосистеми, вартість електроенергії в Україні має відповідати європейській, що буде стимулювати до цього. «Прогнозовані ціни на українському ринку «на добу наперед» (РДН), ймовірно, залишаться нижчими, ніж форвардні ціни в сусідніх державах-членах ЄС, таким чином мінімізуючи комерційні стимули для імпорту електроенергії з сусідніх держав-членів ЄС в Україну», – йдеться у звіті.

Наголошується, що дефіцит потужності в енергосистемі може виникнути в енергосистемі у будь-яку годину доби через такі фактори як зміна погоди і доступність генеруючих та розподільчих потужностей. Через це максимально встановлене цінове обмеження в €180 за МВт-год, яке діє лише у 4 вечірні години, не зможе повністю задовільнити потребу в імпорті.

«Таким чином, вищий рівень цінових обмежень протягом тривалого періоду (включно з годинами пік і поза піком) впливатиме на здатність України імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту», – пояснили у звіті. В Енергоспівтоваристві нагадали, що на початку 2023 року, через відключення світла, деякі споживачі імпортували електроенергію з Європи не дивлячись на те, що вона була дорожче. «Іншими словами, забезпечення безпеки постачання, навіть за вищих цін, вважалося більш важливим», – підкреслили у звіті.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.   

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.    

Теги: НКРЕКП Укренерго електроенергія

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