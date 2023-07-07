Рішення НКРЕКП обвалить сектор відновлюваної енергетики влітку – юрист

«У нас може обвалитися ринок відновлювальних джерел енергії за літо»

«Влітку вдень через обмежене споживання і генерацію на СЕС ціни будуть падати»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг провокує ціновий обвал на ринку електроенергії влітку, що поглибить фінансові проблеми сектору відновлюваної енергетики України в період активної роботи сонячних електростанцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявив Максим Сисоєв, партнер юридичної компанії Dentons, який супроводжує проєкти у сфері відновлюваної енергетики.

«У нас може обвалитися ринок ВДЕ за літо. Бо сонце будуть продавати скоріш за все по нижньому прайс-кепу, а він дуже обмежений», – сказав Сисоєв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, на ринку електроенергії влітку відбуватимуться значні перекоси, оскільки вдень споживання електроенергії не велике, але при цьому багато електроенергії генерують сонячні електростанції.

«Влітку вдень через обмежене споживання і генерацію на СЕС ціни будуть падати», – сказав юрист.

Як повідомлялося, недоплата держпідприємства «Гарантований покупець» виробникам «зеленої» електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.