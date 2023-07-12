«Зелені» інвестори отримують тільки третину коштів з 1 липня – асоціація

З липня в Україні почали діяти нові цінові обмеження на ринку електроенергії, які критикують інвестори у «зелену» енергетику

Протягом 2022-2023 років розрахунки «Гарпока» за зелену генерацію знаходяться на рівні 54-55%

Підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%, повідомляє Forbes з посиланням на голову Асоціації відновлюваної енергетики України Олексія Оржеля.

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Він уточнив, що інвестори отримують лише третину від необхідного обсягу коштів. «З 1 липня рівень розрахунків впав до 32-33%», – каже Оржель.

В матеріалі також повідомляється, що у травні 2023-го борг державного «Гарантованого покупця» перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку. Протягом 2022-2023 років розрахунки «Гарпока» за зелену генерацію знаходяться на рівні 54-55%.

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Як повідомлялося, з липня в Україні почали діяти нові цінові обмеження на ринку електроенергії, які критикують інвестори у «зелену» енергетику через те, що вони заводять галузь в глибоку боргову кризу.

На думку аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, нові обмеження, які встановила НКРЕКП, призводять до дисбалансу на ринку електроенергії й фінансових проблем держпідприємства «Гарантований покупець», що призводить до накопичення боргів перед підприємствами «зеленої» енергетики.