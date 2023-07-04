Соратниця Зеленського: Усіх проросійських політиків потрібно позбавляти звань і пільг

Галина Третьякова: Парламент має два проєкти, які передбачають урізання привілеїв і гарантій

Усіх проросійських політиків потрібно позбавляти звань, надбавок та виплат. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому».

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Державну грошову допомогу продовжують отримувати політики, прихильні до країни-агресорки. Так, до прикладу Юрій Бойко чи донедавна підозрюваний у колабораціонізмі В’ячеслав Богуслаєв досі мають звання Героя України. «Ми ще й з Азаровим судились, у нас там вся ця плеяда діячів», – зауважила Третьякова.

«Ми ухвалили законопроєкт про пенсії за особливі заслуги перед державою і прибрали надбавки для нардепів, які будуть виходити з наступної каденції, і для членів уряду. Ці привілеї в різних країнах є, десь їх скасовують, як це було в Німеччині, наприклад, із надбавками для ексканцлера Герхарда Шредера. Їх конституційний суд нічого не скасував, бо це не гарантія для громадянина, а привілей. Наш Конституційний суд, на жаль, сьогодні не розділяє привілеї, соцгарантії і соцстрахування», – розповіла нардепка.

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Третьякова додала, що зараз є два закони у цьому напрямку, один іде з гуманітарного комітету Микити Потураєва, а другий – з комітету держвлади № 6163 авторства Романа Лозинського. «Наш комітет, так би мовити, працює вже з наслідками цих звань – доплатами до пенсій», – зазначила Третьякова.

«Ми вперше підтримали борців за незалежність України і знайшли відповідні компенсатори. Це була ініціатива Володимира В’ятровича, яку я щиро підтримала. Раніше цей закон ніколи не проходив, бо не було компенсатора і всі боялися відкрити скриньку Пандори, але ми чітко розписали всі категорії та дефініції і закон вже діє», – наголосила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Як відомо, в Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ – суд продовжив запобіжний захід президенту «Мотор Січі».

До слова, попри вимогу громадян позбавити звання Героя України одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, він продовжує мати цей статус.