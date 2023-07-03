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Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду
Вода в Україні не подорожчає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 1 липня 2023 року тарифи мали зрости в середньому на 32%

Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні з 1 липня скасовано. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше НКРЕКП скоригувала тарифи на послуги 34 водоканалів, внаслідок чого вони мали зрости в середньому на 32%.

У комісії також повідомили, що розпочинають консультації «для вироблення справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми покриття витрат водоканалів».

Нагадаємо, 29 червня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення було ухвалено без консультацій з урядом і є неприйнятним.

На підвищення тарифів відреагував і президент Зеленський. Він назвав підвищення тарифів «ганебним»

Теги: НКРЕКП тарифи водопостачання

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