Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду

З 1 липня 2023 року тарифи мали зрости в середньому на 32%

Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні з 1 липня скасовано. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Раніше НКРЕКП скоригувала тарифи на послуги 34 водоканалів, внаслідок чого вони мали зрости в середньому на 32%.

У комісії також повідомили, що розпочинають консультації «для вироблення справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми покриття витрат водоканалів».

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Нагадаємо, 29 червня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення було ухвалено без консультацій з урядом і є неприйнятним.

На підвищення тарифів відреагував і президент Зеленський. Він назвав підвищення тарифів «ганебним».