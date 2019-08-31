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    Економіка та фінанси

    «Укрнафту» покинув ще один британський топ-менеджер

    • Розсилка
    «Укрнафту» покинув ще один британський топ-менеджер

    Причини звільнення не уточнюються

    Наглядова рада припинила повноваження члена правління «Укрнафти» Джонатана Поппера, який відповідав за питання корпоративної стратегії і розвитку.

    Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 29 серпня, передає enkorr.

    Причини звільнення не уточнюються.

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    Поппер є громадянином Великої Британії. Його призначили членом правління «Укрнафти» у листопаді 2015 року.

    Посада члена правління, яку займав Поппер, залишається вакантною. Згідно зі статутом, правління «Укрнафти» складається з 7 членів. Наразі членами правління залишаються Олег Гез (т.в.о. голови), Ірина Євець, Маврикій Калугін і Олена Кропив’янська.

    Як повідомлялося, компанії, які пов’язують з Коломойським, повертаються на ринки, виграють у тендерах, а суди виносять рішення на їхню користь.

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