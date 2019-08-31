«Укрнафту» покинув ще один британський топ-менеджер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причини звільнення не уточнюються

Наглядова рада припинила повноваження члена правління «Укрнафти» Джонатана Поппера, який відповідав за питання корпоративної стратегії і розвитку.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 29 серпня, передає enkorr.

Причини звільнення не уточнюються.

Поппер є громадянином Великої Британії. Його призначили членом правління «Укрнафти» у листопаді 2015 року.

Посада члена правління, яку займав Поппер, залишається вакантною. Згідно зі статутом, правління «Укрнафти» складається з 7 членів. Наразі членами правління залишаються Олег Гез (т.в.о. голови), Ірина Євець, Маврикій Калугін і Олена Кропив’янська.

Як повідомлялося, компанії, які пов’язують з Коломойським, повертаються на ринки, виграють у тендерах, а суди виносять рішення на їхню користь.