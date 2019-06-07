Колишній очільник «Укртранснафти» Лазорко повернувся в Україну



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Колишній голова правління АТ «Укртранснафта» Олександр Лазорко Фото: Дзеркало тижня

Олоександр Лазорко очолював «Укртранснафту» з 2009-го по 2015 роки

Колишній голова правління АТ «Укртранснафта» Олександр Лазорко повернувся в Україну. Про це повідомив голова партії «Укроп», позафракційний народний депутат Тарас Батенко у Facebook.

«З дорогою мені людиною - Олександром Івановичем Лазорком, з поверненням в Україну і до нових перемог! Вітання усім друзям», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Лазорко очолював «Укртранснафту» з 2009-го по 2015 роки. Раніше він керував підприємствами групи «Приват» - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

19 березня 2015 року наглядова рада ПАТ вирішила усунути його від виконання обов'язків. Основною причиною послужили маніпуляції з викачуванням технологічної нафти та її розміщенням на зберігання на заводах групи «Приват» у Надвірній, Дрогобичі та Кременчуці. У 2015 році компанія платила за зберігання близько 2,5 млн грн на день. За даними видання, за проект викачування технологічної нафти Ігор Коломойський пропонував нагородити Лазорка орденом.

30 травня 2019 року Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього голову правління АТ «Укртранснафта» Олександра Лазорка.