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    «Укрпошта» підвищує тарифи на свої послуги

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    Тарифи&nbsp;&laquo;Укрпошти&raquo; на листи та посилки зібралися підвищити на 20% - «Укрпошта» підвищує тарифи на свої послуги
    Тарифи «Укрпошти» на листи та посилки зібралися підвищити на 20%
    Фото з відкритих джерел

    Поштовий оператор просив про ще більше подорожчання послуг, але НКРЗІ вирішила врахувати й інші фактори

    Національний поштовий оператор «Укрпошта», який нещодавно потрапив в скандал з крадіжкою з посилки, швидше за все, отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%. Останній раз ці тарифи переглядалися в 2019 року.

    До універсальних поштових послуг відноситься відправлення листів, бандеролей, посилок по Україні та за кордон.

    Проєкт такого рішення схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Фінальне рішення ще не прийнято остаточно.

    При цьому «Укрпошта» просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців, відзначили в комісії. Можливе дозвіл підвищити тарифи тільки на 20% там аргументували інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.

    «Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку є граничними, тобто «Укрпошта» має право надавати споживачам послуги нижче рівня граничних тарифів», – підкреслили в комісії.

    Нагадаємо, на днях гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський спростував заяву про те, що деякі листоноші отримують тисячу доларів на місяць. Мовляв, зарплата зростає завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

    Хоча ще нещодавно посадовець сказав, що деякі листоноші заробляють до $1000 і мають чайові.

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    Теги: тарифи банк Укрпошта Ігор Смілянський послуги
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    «Укрпошта» підвищує тарифи на свої послуги