«Укрпошта» підвищує тарифи на свої послуги

Тарифи «Укрпошти» на листи та посилки зібралися підвищити на 20%

Поштовий оператор просив про ще більше подорожчання послуг, але НКРЗІ вирішила врахувати й інші фактори

Національний поштовий оператор «Укрпошта», який нещодавно потрапив в скандал з крадіжкою з посилки, швидше за все, отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%. Останній раз ці тарифи переглядалися в 2019 року.

До універсальних поштових послуг відноситься відправлення листів, бандеролей, посилок по Україні та за кордон.

Проєкт такого рішення схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Фінальне рішення ще не прийнято остаточно.

При цьому «Укрпошта» просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців, відзначили в комісії. Можливе дозвіл підвищити тарифи тільки на 20% там аргументували інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.

«Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку є граничними, тобто «Укрпошта» має право надавати споживачам послуги нижче рівня граничних тарифів», – підкреслили в комісії.

Нагадаємо, на днях гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський спростував заяву про те, що деякі листоноші отримують тисячу доларів на місяць. Мовляв, зарплата зростає завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

Хоча ще нещодавно посадовець сказав, що деякі листоноші заробляють до $1000 і мають чайові.