Укрзалізниця на 2020 рік заклала 7 млрд грн необгрунтованих видатків, – Скічко



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Фото: УНІАН

«В «УЗ», витрати на ТОП-менеджмент замість того, щоб знижуватись, постійно зростаютьЗ

Якість оновленого фінансового плану «Укрзалізниці» на поточний рік є вкрай низькою, а окремі його положення викликають здивування і навіть роздратування.

Так прокоментував у своєму блозі ІА «Інтерфакс-Україна» затверджений з більш, ніж піврічним запізненням документ народний депутат України, голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

Фінансовий план, зокрема, передбачає збільшення адміністративних витрат на 526,8 млн грн. порівняно із 2019 роком. На думку депутата, це означає, що в «УЗ», витрати на ТОП-менеджмент замість того, щоб знижуватись, постійно зростають. Крім того, за словами Скічка, «УЗ» планує надмірно збільшити операційні витрати, пояснюючи це зміною курсу валюти. Відповідно до розрахунків, ці видатки могли зрости не більше ніж на 30%, проте у фінансовому плані компанії закладено зростання на 100%.

Жодних раціональних пояснень депутат не бачить й тому факту, що витрати на утримання службового автотранспорту «УЗ» в 2020 році збільшилися на 8,5 млн грн (40,5%): «Це відбувається в той самий час, коли понад половина вагонів знаходиться в неробочому стані. Відсоток справних вагонів за останні роки зменшився з 65% до 49%».

Голова профільного підкомітету бачить корупційну складову в закупівлі палива – запланована переплата становить щонайменше 3 млрд грн.

«Разом із 4 млрд грн. різниці на операційних видатках маємо вже 7 млрд. грн. коштів, що закладені у фінансовий план на потреби, дуже далекі від профільної діяльності «УЗ», - резюмує Олександр Скічко.

Проте, парламентарій сподівається, що ситуація в компанії почне виправлятися після призначення нового голови правління «УЗ»: «Є шанс, що цього року ми побачимо фінансовий план «УЗ» на 2021 рік вчасно, а не за 5 місяців до наступного Нового року, як це сталося в 2020-ому».