Геть від Москви: «Укрзалізниця» вдвічі скорочує кількість потягів до Росії

Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами

Рухомий склад, який вивільняється, використовується для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах

Палко вітаю рішення Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia та сподіваюся, що вже найближчим часом кількість потягів на Москву та інші міста РФ зменшиться до нуля через відсутність попиту та перемогу здорового українського глузду.

Дякую, Євген Кравцов, за державницьку позицію

Так, з 5 лютого 2019 року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день замість щоденно.

Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами. У 2018 році Укрзалізниця перевезла до Росії 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20 % менше, ніж у 2017 році.

Як свідчить статистика, з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу.

Так, за період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ.

Загалом до ЄС та зворотно з серпня 2018 року до січня 2019 року перевезено 362,9 тис. пасажирів, а до Росії та зворотно – 329,4 тис. пасажирів.

Фахівці Укрзалізниці прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок.

До ділових і туристичних центрів Європи Укрзалізниця вже призначила 20 пар поїздів.

Нагадаємо, що у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

Рухомий склад, який вивільняється, використовується для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах.