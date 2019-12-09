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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця призначила ще вісім потягів у популярних напрямках

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    В Укрзалізниця планують на новорічно-різдвяні свята призначити загалом 35 потягів - Укрзалізниця призначила ще вісім потягів у популярних напрямках
    В Укрзалізниця планують на новорічно-різдвяні свята призначити загалом 35 потягів

    Потяги призначені до Дніпра, Ужгорода, Мукачево, Одеси та Вінниці

    В Укрзалізниці з неділі, 8 грудня, почав діяти новий графік руху поїздів на 2019/2020 роки. У ньому передбачене курсування 185 пар пасажирських поїздів.

    Зокрема, формуванням Укрзалізниці — 162 пар (14 з яких — швидкісні), країн СНД — 9 пар, інших країн — 14 пар. У міжнародному сполученні курсуватиме 20 пар поїздів із країнами Заходу та 17 пар — з країнами СНД. Більше 90% поїздів у новому графіку руху — це швидкі та прискорені поїзди.

    Призначено вісім нових поїздів, більшість з яких курсуватимуть у популярному західному напрямку: № 192/291 Львів — Дніпро, № 203/204 Львів — Дніпро, № 179/180 Львів — Дніпро, № 129/130 Полтава — Ворохта, № 201/202 Львів — Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице — Мукачево, № 241/242 Дніпро — Одеса, № 233/234 Київ — Вінниця.

    Для перевезень пасажирів у пікові періоди Укрзалізниця передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ — Івано-Франківськ до Чернівців, № 75/76 Кривий Ріг — Київ та № 71/72 Запоріжжя — Київ до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ — Харків/Дніпро-Головний до Миколаєва. Окрім цього, передбачені сезонні поїзди на літній період.

    Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка курсуватиме через Гребінку — Полтаву-Південну — Красноград — Лозову замість Гребінки — Полтави-Київської — Харкова — Букина, завдяки чому пасажири поїзда дістануться кінцевої станції в обох напрямках майже на 2 години швидше. Також змінять маршрути прямування поїзди № 357/358 Київ — Рахів, № 161/162 Миколаїв — Київ та № 67/68 Київ — Варшава, у зв’язку з чим дещо відкоригований графік руху цих поїздів.

    Звертаємо увагу пасажирів, що в новому графіку змінили нумерацію поїзди: № 63/64 Дніпро – Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир — Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів — Одеса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург — Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва — Кривий Ріг на № 95/96, № 95/96 Маріуполь — Бахмут на №77/78.

    Як повідомлялося, Укрзалізниця призначила вже 19 додаткових поїздів на новорічні свята.

    Нагадаємо, в Укрзалізниці пообіцяли призначить на новорічно-різдвяні свята 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

    Укрзалізниця планує у 2020 році щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

    До відома, наглядова рада «Укрзалізниці» розгляне звільнення Кравцова.

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