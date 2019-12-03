Наглядова рада «Укрзалізниці» розгляне звільнення Кравцова



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Очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов

Питання звільнення глави «Укрзалізниці» розглянуть наступного тижня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада «Укрзалізниці» розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.

Про це Криклій написав у Facebook.

«Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов проінформував мене, що попросив наглядову раду УЗ зібратися наступного тижня для розгляду результатів діяльності правління УЗ та розгляду питання його звільнення», - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кравцов вважає, що прагнення керувати «Укрзалізницею» в ручному режимі – перманентне.

«Призначення мене керівником Укрзалізниці, оцінка КРІ, та, власне, звільнення – компетенція винятково незалежних членів Наглядової ради. Є процедура, і порушувати її – поразка корпоративної реформи у всьому державному секторі», - заявив очільник «Укрзалізниці».