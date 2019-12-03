Прагнення керувати Укрзалізницею в ручному режимі – перманентне, – Кравцов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов

Євген Кравцов наголосив, що система корпоративного управління базується на максимальній відкритості, прозорості і головне – дозволяє вводити персональну відповідальність керівнику за конкретний напрям роботи

Стратегічні державні підприємства, такі як АТ «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз України», не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які змінюються щогодини, вважає голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

«Прагнення керувати у ручному режимі найбільшою компанією у країні – перманентне. Я розумію, що це знов може стати найбільшим корупційним ризиком. Між тим, корпоратизація Укрзалізниці була подією історичною. З місцевих царів-феодалів на філіях ми трансформували компанію у флагмана реформ. Централізація дала свій ефект. Коли я прийшов у компанію, Укрзалізниця була в стані дефолту. Зараз – ми найбільш стабільна компанія державного сектору в Україні», – написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Євген Кравцов наголосив, що система корпоративного управління базується на максимальній відкритості, прозорості і головне – дозволяє вводити персональну відповідальність керівнику за конкретний напрям роботи.

В першу чергу йдеться про топ-менеджмент. Він також нагадав, що саме Укрзалізниця стала першою компанією в Україні, де професійно та неупереджено призначили Наглядову раду.

«Призначення мене керівником Укрзалізниці, оцінка КРІ, та, власне, звільнення – компетенція винятково незалежних членів Наглядової ради. Є процедура, і порушувати її – поразка корпоративної реформи у всьому державному секторі. Цифри нашої роботи – вкрай промовисті, і ми готові ініціювати за тиждень позачерговий звіт топ-менеджменту перед Наглядовою Радою. Керівництво компанії за результатами звіту буде готове до будь-якого рішення з боку Наглядової Ради, але все має бути виключно в рамках процедури», – резюмував очільник Укрзалізниці.