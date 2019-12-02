Укрзалізниця наступного року планує підвищувати ціни на квитки щомісяця



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Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн

Ціни зростатимуть з 1 березня до 31 грудня 2020 року щомісчно по 2%

АТ «Укрзалізниця» планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Таким чином, у підсумку, ціни на залізничні квитки зростуть у 2020 році на 22%.

В Укрзалізниці говорять, що пасажирські перевезення залишаються збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидіювання з доходів від вантажних перевезень.

«Компанія прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

До відома, за 2018 рік Укрзалізниця підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.

Нагадаємо, у серпні 2019 року голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов сказав, що компанія планує у наступному році повернути потяг Київ-Берлін.