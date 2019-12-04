Укрзалізниця призначила вже 19 додаткових поїздів на новорічні свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На святкові дати продовжено маршрути семи поїздів

Загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів

На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця призначила ще 19 додаткових поїздів у популярних напрямках. 7 потягів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами.

Загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

№ 181/182 Київ - Львів Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва - 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

№ 197/198 Київ - Ковель З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля - 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

№ 245/246 Київ - Ворохта З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти - 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

№ 202/201 Жмеринка - Київ Зі Жмеринки відправлення о20:48 та прибуття до Києва о 00:37. З Києва о 16:07, прибуття до Жмеринки о 21:30.

№ 216/215 Жмеринка - Київ Зі Жмеринки відправлення о 14:20, прибуття до Києва о 19:28. З Києва о 06:06, прибуття до Жмеринки об 11:31.

№ 210/209 Хмельницький - Київ З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20. З Києва відправлення о 16:07, прибуття до Хмельницького о 22:45.

№ 209/210 Київ - Одеса Відправлення з Одеси 05:07, прибуття до Києва 14:48.

№ 223/224 Київ - Одеса З Києва - 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси - о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

№ 205/206 Покровськ - Харків З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

№ 168/168 Львів - Одеса Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

№ 202/201 Львів - Ужгород Зі Львова відправлення о 06:43, прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

№ 204/203 Львів - Дніпро Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

№ 781/782/774 Черкаси - Київ - Шостка Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.

№ 797/798 Харків - Запоріжжя з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05, із Запоріжжя о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

№ 217/218 Київ - Львів Відправлення з Києва о 15:02, прибуття до Львова о 00:09, зворотно відправлення 01:25, прибуття до Києва о 09:14.

№ 263/264 Київ - Івано-Франківськ Відправлення з Києва о 15:02, прибуття до Івано-Франківська о 02:43. Відправлення з Івано-Франківська 09:12, прибуття до Києва о 00:02.

№ 221/222 Київ - Кам’янець-Подільський Відправлення з Києва о 23:59, прибуття до Кам’янець-Подільського о 08:57. Відправлення з Кам’янець-Подільського 19:04, прибуття до Києва о 04:47.

№ 161/162 Київ - Миколаїв Відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:40. Відправлення з Миколаєва 22:13, прибуття до Києва о 12:32

№ 233/234 Київ - Вінниця Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці 17:30, прибуття до Києва о 21:20.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів:

№ 72 Запоріжжя - Київ до Чопа

№ 76/75 Кривий Ріг - Київ до Ужгорода

№ 179/192 Дніпро - Київ до Львова

№ 243 Івано-Франківськ - Київ до Дніпра

№ 180/291 Львів - Київ до Дніпра

№ 26/25 Одеса - Львів до Ужгорода

№ 779/780 Суми - Київ до Вінниці

Нагадаємо, в Укрзалізниці пообіцяли призначить на новорічно-різдвяні свята 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Як повідомлялося, Укрзалізниця планує у 2020 році щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

До відома, наглядова рада «Укрзалізниці» розгляне звільнення Кравцова.