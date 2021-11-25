«Укрзалізниця» спровокувала дефіцит цистерн в Білорусі – БНК-Україна

«Станом на 23 листопада в Україні перебуває 2857 цистерн білоруської прописки, у звичайних умовах цей показник становить близько 1500», – повідомив Поспєлов

«БНК-Україна» змушена вживати додаткові заходи для виконання листопадових відвантажень продукції українським контрагентам

Через кризу в Укрзалізниці у експортерів продукції з Білорусі виникли проблеми з виконанням контрактів, а білоруські цистерни хронічно затримуються в Україні. Про це розповів генеральний директор «БНК-Україна» Євген Поспєлов, повідомляє Ukraine rail monitoring.

За словами Поспєлова, уже кілька місяців компанія фіксує критичні затримки залізничних цистерн в Україні, у зв’язку з чим утворився гострий дефіцит білоруських порожніх вагонів.

«Станом на 23 листопада в Україні перебуває 2857 цистерн білоруської прописки, тоді як ще тижнем раніше цей показник не перевищував 2500, а у звичайних умовах він становить близько 1 500», – повідомив Поспєлов.

Наразі «БНК-Україна», яка експортує нафтопродукти з Білорусі, змушена вживати додаткові заходи для виконання листопадових відвантажень продукції українським контрагентам, наголошуючи, що причина затримок в кризовій ситуації на залізниці.

Також гендиректор компанії зазначив, що білоруська сторона неодноразово привертала увагу до необхідності розв’язання проблем залізничних перевезень в Україні та ініціювала зустрічі із представниками Укрзалізниці з метою їх вирішення.

Згідно з офіційними даними «Укрзалізниці», обіг вантажних вагонів погіршується: з початку року вантажі доставляються вже на 1,5 доби довше. Так, оборот напіввагонів із показника 6,21 у січні збільшився до 7,39 діб у жовтні.

У листопаді, за словами відправників вантажу, ситуація стала ще напруженішою, і почала загрожувати стабільності поставок. Так, за словами генерального директора ПСГ «Ковальська» Сергія Пилипенка, компанія зіткнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. Через те, що понад 500 вагонів із цементом та щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги, компанія зупинила відвантаження бетону для наших клієнтів.