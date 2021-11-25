Міграційна криза. Коли потрібно хапатися за пістолет, ЄС тягнеться до гаманця

Якщо є три зайві мільйони – допоможіть Польщі зміцнити кордон. Або Україні

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Еврокомиссия планирует выделить EUR3,5 млн для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей. Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Я уже говорил, что когда нужно хвататься за пистолет, Евросоюз хватается за кошелек. Беларусь впустила тысячи мигрантов, чтобы создать Европе проблемы.

Польша удержала оборону и проблема осталась в Беларуси. Так пусть Лукашенко и разбирается!

Сам привез, пусть сам увозит. Или расселяет и кормит. Или их государства займутся проблемами своих граждан.

Так или иначе – при чем тут европейские налогоплательщики?

Если есть три лишних миллиона – помогите Польше укрепить границу. Или Украине – у нас тоже есть такая проблема...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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