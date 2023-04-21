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Арешт «Укрнафтобуріння». Інвестор погрожує Україні судом

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Арешт «Укрнафтобуріння». Інвестор погрожує Україні судом
фото: Укрнафтабуріння

JKX Oil & Gas пригрозили судом через 16 млрд грн нерозподіленого прибутку

Британська група JKX Oil & Gas збирається подати до суду на Україну у зв'язку з арештом її корпоративних прав у видобувній компанії «Укрнафтобуріння». Про це повідомив її генеральний директор Андрій Пасішник, пише Ліга.нет.

Компанії JKX Ukraine B.V. належать 10% акцій ПрАТ «ВК Укрнафтобуріння», які вона придбала у 2006 році.

На початку квітня ці акції разом з частками інших акціонерів – Deripon Commercial, Ariana Business та Ares Systems – потрапили під арешт в межах розслідування справи про незаконне заволодіння надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища в Харківській області.

Усі корпоративні права передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

«Права [групи] були безумовно порушені вищезгаданим судовим рішенням, враховуючи наявність нерозподіленого прибутку Укрнафтобуріння за даними останньої фінансової звітності близько 16 млрд грн», – йдеться в заяві JKX Oil & Gas.

Нерозподілений прибуток залишається в компанії як фінансові ресурси, які можуть бути використані як для подальшого розвитку бізнесу, так і для інших цілей, наприклад виплати боргів або інвестування в нові проєкти.

Пасішник заявив, що юристи JKX Oil & Gas готують позови щодо захисту порушених прав акціонерів – як до українських, так і міжнародних судів.

На сайті Укрнафтобуріння повідомляється, що компанія оскаржила судове рішення про арешт корпоративних прав.

Станом на 19 квітня в роботі компанії жодних змін не сталося.

Компанія повідомила, що вона має понад 160 млн куб. м газу в підземному сховищі, а на рахунках – близько 1,2 млрд грн грошових коштів, «більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій».

«Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких дані рішення були ухвалені без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу», – заявила компанія.

Теги: розслідування фінансування арешт нафта газ суд

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