Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз

У МВФ розповіли, чи готовий світ відмовлятись від американських долларів

У МВФ спостерігають поступову відмова від долара, але альтернативи йому немає

У світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні. Про це пише видання Fxstreet.

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Коментуючи перспективи використання цієї валюти у глобальному масштабі у майбутньому, вона наголосила, що ця тема не викликає особливої ​​стурбованості.

«Дедоларизація не входить до списку моїх заспокоєнь. Справді, спостерігається поступова відмова від долара, проте я не бачу якоїсь альтернативи йому. Принаймні, не найближчим часом», - сказала Георгієва.

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Утім, хвилюються у МВФ щодо іншої вагомої проблеми. «У банківському секторі можуть бути більш вразливі місця», – попередила Георгієва і далі відзначила, що вони бачать більше проблем щодо регулювання та розкриття інформації у банківському секторі.

Нагадаємо, Україна та міжнародні донори мають чіткий план того, як забезпечити фінансову стабільність в Україні цього року, уникнути друку грошей для фінансування бюджету. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний.

Голова НБУ каже, що допомога міжнародних партнерів чітко визначена, а джерела – зрозумілі. Це, переконаний посадовець, дозволить Україні забезпечити фінансову стабільність, пройти цей період без друку грошей для бюджету.