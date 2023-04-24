За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 62 тисяч родин Донеччини

Енергетики підкреслюють, що приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл

За минулий тиждень з 17 по 23 квітня енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області, йдеться в повідомленні компанії.

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«Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі щоденно, попри обстріли та атаки, докладають всіх зусиль, аби забезпечити світлом та хоча би базовими умовами мешканців Донеччини. З початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в будинки 4,3 мільйонів родин. Деяким з них – вже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Енергетики підкреслюють, що приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.