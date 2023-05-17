Суд обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр Клюєву

Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу

Сьогодні, 17 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому віцепрем'єр-міністру Андрію Клюєву, якого підозрюють в організації заволодіння та розтраті коштів. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем’єр-міністру на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

Суд підтримав позицію САП та НАБУ та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

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Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, у березні ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віце-прем'єра України Клюєва.

Як повідомлялося, 4 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував чергове «очищення» України від людей з паспортом Росії. За даними ЗМІ, мова йде, в тому числі, про ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.