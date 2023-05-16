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Фінансування забороненої ОПЗЖ: виявлено махінації з коштами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінансування забороненої ОПЗЖ: виявлено махінації з коштами
НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансування забороненої ОПЗЖ
фото з відкритих джерел

Кошти на підтримку ОПЗЖ  могли вноситися анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних

П’ятеро анонімних людей профінансували партію «Опозиційна платформа – За життя"» на 3,5 млн грн, проте дохід цих осіб не відповідає сумі внесків, наданих на підтримку політ сили.  Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК не виключає вчинення  правопорушення.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), здійснюючи державний контроль дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), встановило ознаки порушень законодавства», –йдеться у повідомленні відомства.

Так, на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3 591 550 грн. Водночас НАЗК встановило, що суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку цієї політсили.

У НАЗК пояснили, що ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ  вносилися анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. «А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку», – зауважили в Агентстві.

З огляду на це, Національне агентство направило обгрунтований висновок до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

Нагадаємо, вітчизняне законодавство  допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

«Вже три роки в Україні призупинено обов’язок партій подавати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та рік, як НАЗК не має можливості їх перевіряти. Проте у квітні НАЗК відновило застосування механізму державного контролю за фінансами політичних партій. Це один з інструментів, який використовувався під час комплексної перевірки, що поки призупинені через воєнний стан», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у розмові з «Главкомом» керівник НАЗК Олександр Новіков заявив, що з 2020 року нині заборонена партія ОПЗЖ отримала понад 170 млн грн з державного бюджету, але після заборони партії уже ніхто не побачить, куди пішли ті кошти.

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Теги: політ закон партії воєнний стан фінансування розслідування карантин майно Олександр Новіков

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