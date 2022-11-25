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Уряд заборонив експорт паливної деревини

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд заборонив експорт паливної деревини
Сьогодні, 25 листопада, відбулося засідання Кабінету міністрів України
фото з відкритих джерел

Деревина стала зараз основним ресурсом для опалення у багатьох громадах, особливо прифронтових

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 листопада, ввів заборону на експорт паливної деревини, щоб забезпечити цим енергетичним ресурсом українців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Сьогодні уряд також приймає важливе рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення», – заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 16 листопада Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Також відомо, що у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, можна безоплатно отримати паливну деревину для обігріву осель.

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Теги: опалення Денис Шмигаль Кабмін

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