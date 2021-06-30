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    Економіка та фінанси

    Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців

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    В Україні збільшуються&nbsp;розміри виплат деяким категоріям пенсіонерів - Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців

    В Україні збільшуються розміри виплат деяким категоріям пенсіонерів

    Фото: aif

    Перерахунок пенсій відбудеться вже з 1 липня

    З 1 липня 2021 року в Україні збільшуються розміри виплат деяким категоріям пенсіонерів.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, підвищення отримають понад п’ять мільйонів осіб з 11 млн пенсіонерів.

    Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:

    • мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;
    • надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

    Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

    Зазначимо, 29 червня нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати.

    До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики гроші Україна пенсія вік стаж
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    Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців