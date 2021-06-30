Підвищення пенсій з 1 липня торкнеться п’яти мільйонів українців

Перерахунок пенсій відбудеться вже з 1 липня

З 1 липня 2021 року в Україні збільшуються розміри виплат деяким категоріям пенсіонерів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, підвищення отримають понад п’ять мільйонів осіб з 11 млн пенсіонерів.

Зокрема, у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищується:

мінімальна пенсія з 1 769 гривень до 1 854 гривень;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Також з 1 липня 2021 року буде встановлено підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

Зазначимо, 29 червня нардепи ухвалили закон про збільшення пенсій: кому і на скільки перерахують виплати.

До слова, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.