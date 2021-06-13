Підвищення виплат працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПФУ

Домогтися перерахунку можна, навіть не відпрацювавши два роки

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато хто з них доплату не отримали. За інформацією Пенсфонду, «під перерахунок» потрапили 633 тис. осіб, надбавку отримала половина – 313 тис. осіб. Це приблизно кожен п'ятий працюючий пенсіонер. Решті, за роз'ясненнями Мінсоцполітики, перерахунок не передбачений, бо вони не пропрацювали два і більше роки з дня призначення пенсії або з часу попереднього перерахунку.

Про «підводні камені» індексації пенсій тим пенсіонерам, хто трудиться, і як не втратити кровні через незнання нюансів законодавства, пише «Сьогодні».

Чому пенсії підвищили тільки половині з тих працюючих, кому їх перерахували?

Насправді пенсії підвищили всім, кому був передбачений перерахунок. Але, як роз'яснили нам у Пенсфонді, у багатьох пенсіонерів, як працюючих, так і тих, які не працюють, пенсія нижче мінімальної. Причини різні: у одних була невелика зарплата, іншим не вистачає трудового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Але тому що пенсія не може бути меншою за мінімальну (зараз 1769 грн), а у тих, хто має достатній страховий стаж (30 і 35 років), вона не може бути меншою за 2200 грн, то таким пенсіонерам держава доплачує з держбюджету. Це називається «пенсійна виплата», яка складається з власне пенсії і доплати до неї. Тому після квітневого перерахунку могло вийти, що у працюючого пенсіонера його особиста пенсія стала більшою, а доплата – меншою.

Наприклад, зароблена два роки тому пенсія була 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумі 1497 грн. За два роки мінпенсія зросла до 1769 грн (+272 грн) разом зі зростанням соцстандартів. Відповідно, зросла і доплата від держави – до 469 грн. Після перерахунку пенсія підвищилася до 1400 грн, а доплата знизилася до 369 грн. Загалом пенсійна виплата не змінилася.

Як бути працюючим пенсіонерам, у яких два роки з дня призначення пенсії настане раніше 1 квітня 2022 року?

Можливі два варіанти.

Перший – дочекатися 1.04.2022 року і автоматичного перерахунку пенсії. Але він не вигідний тим, у кого, наприклад, два роки з перерахунку пенсії виповниться набагато раніше, позаяк вони втратять в грошах.

Другий – звернутися до відділення Пенсфонду за місцем проживання із заявою про перерахунок пенсії, оскільки минуло два роки. Неважливо, є у пенсіонера 24 місяці стажу офіційної роботи після призначення пенсії чи ні. Навіть якщо стажу один повний місяць, пенсію зобов'язані перерахувати пропорційно, збільшивши стаж на 1/12 року.

При цьому є нюанс: строк перерахунку починається не від дня призначення пенсії, а від дня, коли пенсіонер звернувся із заявою про призначення пенсії. Заяву можна подати протягом трьох місяців після настання пенсійного віку (за наявності стажу роботи) і пенсію призначать заднім числом, з дати настання пенсвіку (зараз, зазвичай, 60 років). А ось строк перерахунку обчислюється з дати подання заяви! Наприклад, 60 років виповнилося 14 вересня 2020 року, а заява подана 30 жовтня того ж року. Значить, клопотати про підвищення пенсії можна лише з 31 жовтня 2022 року, тобто два місяці вже втрачені.

Чи можна працюючому пенсіонеру перейти з пільгової або спеціальної пенсії на трудову за віком?

Так, якщо це виявиться вигідним, але потрібно звертатися із заявою до органу Пенсфонду.

Два приклади.

Пенсіонер отримував пенсію по інвалідності, але працював і заробив собі необхідний страховий стаж або досяг 60 років, що дають право на пенсію за віком. Після перерахунку його пенсія може виявитися більше, ніж одержувана.

Вчителька в 50 років вийшла на пенсію за вислугою років (30 років роботи за професією) і далі 10 років працювала бухгалтером, отримуючи високу офіційну зарплату. Після перерахунку її пенсія за віком може виявитися більшою, ніж за вислугою років.

На що може розраховувати працюючий пенсіонер при перерахунку пенсії: на стаж чи на зарплату?

Згідно із законом – і на стаж, і на зарплату. Але на практиці у більшості враховується тільки стаж, бо співвідношення їх зарплати до середньої зарплати по країні (особистий коефіцієнт), виявляється меншим, ніж при призначенні пенсії. Справа в тому, що середня по країні зарплата, яка використовується при розрахунку пенсії, зараз підвищується набагато швидше, ніж зарплата працівника-пенсіонера. А то і відразу його зарплата може стати меншою, якщо, припустимо, працівник, оформивши пенсію, йде з посади керівника на посаду спеціаліста.

Тому переважно зростання пенсії у працюючих виходить за рахунок стажу, щороку дає додатково трохи більше 1%. Інакше, при перерахунку з урахуванням нової зарплати, пенсія виявиться меншою, ніж призначена.

Наприклад: Працюючий пенсіонер, чоловік, 62 роки, з березня 2019 року отримує пенсію 5000 грн. Його трудовий стаж становить 44 роки, а його зарплата за останні два роки не змінилася. У одержувані ним 5000 грн пенсії входить доплата за 7 років понаднормового стажу, або 124 грн, тобто «чиста» пенсія за 35 років стажу, яка перераховується, становить 4876 грн.

Нагадаємо, формула розрахунку пенсії виглядає так:

Пенсія=середня зарплата х трудовий (страховий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж рахується у відсотках: 1 рік=1%. Очевидно, що 2019 року трудовий стаж цієї людини був 42% (0,42 у формулі розрахунку), а тепер став 44%. Оскільки його зарплата не змінилася, а середня зарплата по країні зросла, то вона в розрахунок не береться, а індивідуальний коефіцієнт заробітку залишається постійним.

Виходячи з того, що середня зарплата на момент розрахунку його пенсії становила 4888 грн, а індивідуальний коефіцієнт залишився таким же, як був, – 2,435, нескладно підрахувати, що його «чиста» пенсія стане більшою на 108 грн (2% за стаж). З урахуванням доплати за понаднормовий стаж (вже 9 років), пенсіонер отримає на руки 5143 грн нової пенсії.

Куди звертатися працюючому пенсіонеру, якщо він два роки відпрацював, а пенсію йому не перерахували?

Туди ж, де він оформляв пенсію, – до відділення Пенсфонду за місцем проживання. Найкраще написати письмову заяву, на неї зобов'язані дати письмову відповідь, яку, за необхідності, можна оскаржити в суді. Але перший крок – зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонду 0800-503-753. Якщо назвете свої ПІБ та ідентифікаційний код, працівники ПФ в багатьох випадках зможуть дати роз'яснення по телефону, відкривши електронну особисту справу пенсіонера.

А ось тим, кому до пенсії ще працювати років 20-30, саме час про неї задуматися і почати збиратина пенсію вже зараз. Тому що на державу надії все менше. Про накопичувальні пенсії докладніше дивіться в сюжеті.

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