Пенсії українців перерахують в три етапи: кому очікувати на підвищення

До кінця поточного року піднімати пенсійні виплати будуть ще кілька разів

До кінця 2021 року Пенсійний фонд планує провести три перерахунки пенсій, перший з яких відбудеться вже у липні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Пенсійного фонду.

Інфографіка ПФУ

Згідно з календарем, з 1 липня перерахують пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму – будуть підвищені мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж понад норму.

Також наступного місяця встановлять 100 гривень доплати для тих, хто вийшов на пенсію минулого року і чиї виплати не підвищувалися і не індексувалися.

З 1 жовтня 2021 року підвищення пенсій стосуватиметься людей старше 75 років. Їхні виплати збільшать на 400 грн, а мінімальна пенсія становитиме 2,5 тисячі грн.

З 1 грудня 2021 року після підвищення прожиткового мінімуму знову підвищаться мінімальна пенсія за віком і доплати за стаж понад норму.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних будуть перераховані пенсії. Це відбудеться автоматично, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.