Мільйону українців перерахують пенсії і доплатять ще за два місяці

З 11 мільйонів українських пенсіонерів продовжують працювати три

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна повідомила, що у липні 2021 переглянуть пенсії для ще мільйона українців. Загалом же цього року підвищення отримають 10,5 млн мільйонів українців.

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, чиновниця заявила, що окремі доплати будуть для пенсіонерів, які працюють. На початку літа вони отримають надбавки за травень і квітень.

За даними Пенсійного фонду, зараз в Україні – майже 11,1 млн пенсіонерів. З них три мільйони – працюють.

Політтехнолог Юрій Подорожній на телеканалі «Україна 24» прокоментував нову індексацію і вказав на проблему.

«В Україні набагато більше, аніж 1 млн пенсіонерів, і чому індексація буде саме мільйону, для мене велике запитання. Крім того, багатьом не проіндексували пенсії навесні».

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року. Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури й систематичне закриття банківських відділень.

Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

Читайте також:

Джерело: Сегодня