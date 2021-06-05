Українцям розповіли, як реально можна збільшити пенсію

У Пенсійному фонді могли при підрахунку пенсії скористатися далеко не найкращою зарплатою

Пенсія в Україні виглядає блякло навіть у порівнянні з невисокою зарплатою українців. На жаль, коефіцієнт заміщення зарплати пенсією в нашій країні в середньому становить лише 29%. Тобто, українці отримують на пенсії лише 29% від своєї зарплати.

Більшості громадян прожити на ці гроші дуже важко. Адже, якщо припустити, що українець отримував, наприклад, зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то його пенсія становить лише 2900, а на такі гроші не розженешся.

Звичайно, уряд намагається, в міру своїх скромних можливостей, підвищувати людям пенсійні виплати. Для цього придумали всілякі доплати, надбавки за понаднормовий стаж, індексації. Але все це – радше, психологічні, ніж реальні способи підвищення пенсії.

Однак є дійсно ефективний спосіб збільшити виплати, які одержуються з Пенсійного фонду. Коріння його сягає ще в минуле тисячоліття (це не так страшно, як здається). Йдеться про зарплати, які нинішній пенсіонер отримував до 2000 року. Адже практично всі теперішні українці у віці 60 встигли попрацювати ще до 2000. Тим часом Пенсійний фонд у своєму розпорядженні містить дані про зарплати українців тільки з 2000 року. А все, що було раніше, їм не враховано. Разом з тим, багато громадян саме в цей період, після 2000 року, офіційно отримували невеликі зарплати, позаяк тоді вже щосили в країні процвітала тіньова зайнятість.

Таким чином, в ПФ могли при підрахунку пенсії скористатися далеко не найкращою зарплатою, яку ви отримували протягом життя. А отже, є шанс підняти в архівах старі зарплатні відомості і надати в ПФ для перерахунку вищу зарплату.

«Заробітна плата за період страхового стажу до 1 червня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату, виданих в порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. За період страхового стажу з 1 липня 2000 року – за даними, які є в системі персоніфікованого обліку», – пояснили фахівці порталу «На пенсії».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року.

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