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    Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових апаратів

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    Кабмін звільнив підприємців, що здійснюють&nbsp;роздрібну торгівлю в селищах, від обов&rsquo;язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій - Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових апаратів
    Кабмін звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селищах, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій
    фото з відкритих джерел

    До спецпереліку Кабмін додав підприємців з селищ

    Кабінет міністрів вніс зміни до умов роботи ФОПів без застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО. До переліку населених пунктів крім сіл додані селища, йшлося на засідання уряду 9 лютого.

    Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні станом на 1 січня 2022 року обліковується 1 166 селищ.

    До цього Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

    Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

    Тепер же до переліку додали підприємців з селищ.

    Нагадаємо, з 1 січня тотальна фіскалізація охопила зобов’язаннями встановлювати реєстратори розрахункових операцій (РРО) більш ніж 800 000 ФОПів у сфері торгівлі і послуг. Для значної частини ФОПів це зобов’язання тягне суттєві додаткові витрати часу і грошей.

    Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

    Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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    Теги: Кабмін бізнес Україна фінанси село уряд
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    Уряд розширив ФОПам можливості працювати без касових апаратів