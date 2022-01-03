ФОП без касових апаратів. Кабмін визначив категорії

З 1 січня касові апарати для ФОПів стали обов'язковими, але не для всіх

Скасовано можливість не використовувати касові апарати при наданні послуг хімчистки, страхування та наданні туристичних та екскурсійних послуг

Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

ФОПи, які належать до першої групи, а також ФОПи другої-четвертої груп, які працюють у селі та задовольняють певним вимогам, звільнені від обов’язку застосовувати РРО або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) при здійсненні господарської діяльності.

Тобто зазначена категорія ФОП, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовує працю найманих осіб, з 01 січня 2022 року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів.

У такому випадку замість касових апаратів вони можуть вести розрахункові книги (РК) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО).

ФОПам другої-четвертої груп дозволено не використовувати РРО або ПРРО за декількох умов:

що вони здійснюють підприємницьку діяльність на селі.

і не повинні торгувати підакцизними товарами.

річний обсяг розрахункових операцій у них не повинен перевищувати 167 мінімальних зарплат (цьогоріч це 1,09 млн гривень). Цей обсяг розрахований на один відокремлений підрозділ.

цей ФОП не здійснює свою торгівлю в одному торговельному об'єкті, в якому також продаються підакцизні товари.

Курім того, цей підприємець не має здійснювати дистанційної торгівлі, у тому числі через інтернет.

Влада місцевої громади, в якій працює підприємець, не прийняла рішення щодо обов'язкового встановлення РРО (ПРРО) на території цієї громади.

Водночас, відтепер скасовано можливість не використовувати РК та КОРО для хімчисток, страхових компаній, а також компаній, які надають туристичні та екскурсійні послуги. Вони мусять обов'язково або встановити у себе касові апарати, або користуватись РК та КОРО.

Єдині, хто не зобов'язаний вести облік товарних запасів – ФОПи першої групи. В усіх решти ФОПів мають бути встановлені касові апарати.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні – вже 150% вартості товару.

Також нагадаємо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427).