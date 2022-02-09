Звіт про прибутки від вакцини обвалив акції Pfizer

Загальний дохід компанії Pfizer має досягти в 2022 році від $98 млрд. до $103,2 млрд

Фінансовий звіт Pfizer обвалив котирування компанії на 6%

Протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд. У 2022 році компанія очікує збільшення доходу до $32 млрд. Звіт, що з’явився 8 лютого вдень, вже встиг обвалити акції компанії.

Тільки в четвертому кварталі 2021 року доходи Pfizer від продажу вакцин склали $12,5 млрд – трохи більше, ніж прогнозовані $12,38 млрд.

Що стосується доходу від продажу нових ліків від коронавірусу під назвою Paxlovid, то очікуваний оборот від їхніх продажів має становити у 2022 році $22 млрд.

Загальний дохід компанії Pfizer має досягти в 2022 році від $98 млрд. до $103,2 млрд.

Зазначимо, що вчора вдень одразу після оприлюднення звіту папери американського біотеху Pfizer у моменті впали на 6,6%, до $49,69. Згодом акції відіграли частину падіння, досягнувши позначки $51,68. Про це свідчать дані Нью-Йоркської фондової біржі.

Падіння акцій почалося після виходу звітності компанії за четвертий квартал та 2021 рік

Pfizer – одна з провідних міжнародних біофармацевтичних компаній, заснована в Нью-Йорку у 1849 році. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, а головний дослідницький центр розташований у Гротоні, штат Коннектикут. З 2019 року компанію очолює Альберт Бурла.

Вакцина від коронавірусу була розроблена Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.

У 2018 році компанія Pfizer у партнерстві з BioNTech почали працювати над створенням вакцини проти грипу за допомогою нової на той час технології під назвою мРНК. Цей тип вакцини використовує генетичний матеріал, а не інактивований (убитий) вірус, щоб навчити імунну систему виробляти антитіла, якщо справжній вірус когось інфікує.

Коли у світі почав поширюватися Covid-19, вакцина проти грипу Pfizer ще випробовувалася. Компанія вирішила використати технологію мРНК для розроблення вакцини проти коронавірусу.

Наразі вакцина проти коронавірусу Pfizer ефективна після введення двох доз на 95%.