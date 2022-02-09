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    Звіт про прибутки від вакцини обвалив акції Pfizer

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    Загальний дохід компанії Pfizer має досягти в 2022 році від $98 млрд. до $103,2 млрд<br /> - Звіт про прибутки від вакцини обвалив акції Pfizer
    Загальний дохід компанії Pfizer має досягти в 2022 році від $98 млрд. до $103,2 млрд
    фото: litefinance

    Фінансовий звіт Pfizer обвалив котирування компанії на 6%

    Протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд. У 2022 році компанія очікує збільшення доходу до $32 млрд. Звіт, що з’явився 8 лютого вдень, вже встиг обвалити акції компанії.

    Тільки в четвертому кварталі 2021 року доходи Pfizer від продажу вакцин склали $12,5 млрд – трохи більше, ніж прогнозовані $12,38 млрд.

    Що стосується доходу від продажу нових ліків від коронавірусу під назвою Paxlovid, то очікуваний оборот від їхніх продажів має становити у 2022 році $22 млрд.

    Загальний дохід компанії Pfizer має досягти в 2022 році від $98 млрд. до $103,2 млрд.

    Зазначимо, що вчора вдень одразу після оприлюднення звіту папери американського біотеху Pfizer у моменті впали на 6,6%, до $49,69. Згодом акції відіграли частину падіння, досягнувши позначки $51,68. Про це свідчать дані Нью-Йоркської фондової біржі.

    Падіння акцій почалося після виходу звітності компанії за четвертий квартал та 2021 рік

    Падіння акцій почалося після виходу звітності компанії за четвертий квартал та 2021 рік

    Pfizer – одна з провідних міжнародних біофармацевтичних компаній, заснована в Нью-Йорку у 1849 році. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, а головний дослідницький центр розташований у Гротоні, штат Коннектикут. З 2019 року компанію очолює Альберт Бурла.

    Вакцина від коронавірусу була розроблена Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.

    У 2018 році компанія Pfizer у партнерстві з BioNTech почали працювати над створенням вакцини проти грипу за допомогою нової на той час технології під назвою мРНК. Цей тип вакцини використовує генетичний матеріал, а не інактивований (убитий) вірус, щоб навчити імунну систему виробляти антитіла, якщо справжній вірус когось інфікує.

    Коли у світі почав поширюватися Covid-19, вакцина проти грипу Pfizer ще випробовувалася. Компанія вирішила використати технологію мРНК для розроблення вакцини проти коронавірусу.

    Наразі вакцина проти коронавірусу Pfizer ефективна після введення двох доз на 95%.

    Теги: медицина бізнес щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати вірус коронавірус
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    Звіт про прибутки від вакцини обвалив акції Pfizer