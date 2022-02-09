Колишня соратниця Зеленського розкритикувала владу за тиск на бізнес

Буймістер звернула увагу на вибірковість тиску на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить

Влада займається популізмом, знекровлюючи український бізнес та економіку – Буймістер

Влада тисне на великий бізнес, щоб виконати свої популістські обіцянки, але при цьому знищує інвестиційний клімат в країні. Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер. Варто зазначити, що її у жовтні 2021 року виключили з фракції «Слуга народу».

«Сьогодні після ковідної кризи українська економіка – малі й середні підприємства – і так знекровлені. Але ми бачимо абсолютно чітку лінію на збільшення тиску на бізнес задля наповнення бюджету. Задля того, аби виконувати всі популістичні забаганки влади, якими вона купує сьогодні собі виборців», – розповіла Буймістер у ефірі телеканалу «Україна 24».

Окрім того, депутат звернула увагу на вибірковість тиску податкових та правоохоронних органів на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить.

«Вибірковість – це ще одна ознака популізму. Тому що є деякі бізнесмени великі чи олігархи на кшталт пана Коломойського, які є більш наближеними до влади, які є більш лояльними, які в принципі підтримують цю владу через свої медіаресурси і т.д. І до них чомусь не приходять. А всім іншим, зокрема і іноземним інвесторам, сьогодні дуже важко в державі», – зазначила Буймістер.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк звинуватив владу у тому, що вона використовує Бюро економічної безпеки та ДБР для того, щоб тиснути на бізнес. А інвестиційний банків Сергій Фурса назвав обшуки на потужних українських підприємствах ганебною історією, про яку говоритимуть навіть у Давосі.

Нагадаємо, 4 січня, Офіс генпрокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби. У компанії зазначили, що у судовій справі за позовом ДПА суд прийняв сторону «АрселорМіттал».

Пізніше, 1 лютого представники СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі через нібито податкові порушення. У ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, частково зупинено господарську діяльність підприємств.