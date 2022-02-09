  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Колишня соратниця Зеленського розкритикувала владу за тиск на бізнес

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Буймістер звернула увагу на вибірковість тиску на бізнес &ndash; на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить - Колишня соратниця Зеленського розкритикувала владу за тиск на бізнес
    Буймістер звернула увагу на вибірковість тиску на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить

    Влада займається популізмом, знекровлюючи український бізнес та економіку – Буймістер

    Влада тисне на великий бізнес, щоб виконати свої популістські обіцянки, але при цьому знищує інвестиційний клімат в країні. Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер. Варто зазначити, що її у жовтні 2021 року виключили з фракції «Слуга народу».

    «Сьогодні після ковідної кризи українська економіка – малі й середні підприємства – і так знекровлені. Але ми бачимо абсолютно чітку лінію на збільшення тиску на бізнес задля наповнення бюджету. Задля того, аби виконувати всі популістичні забаганки влади, якими вона купує сьогодні собі виборців», – розповіла Буймістер у ефірі телеканалу «Україна 24».

    Окрім того, депутат звернула увагу на вибірковість тиску податкових та правоохоронних органів на бізнес – на підприємства наближених до влади олігархів ніхто з перевірками не приходить.

    «Вибірковість – це ще одна ознака популізму. Тому що є деякі бізнесмени великі чи олігархи на кшталт пана Коломойського, які є більш наближеними до влади, які є більш лояльними, які в принципі підтримують цю владу через свої медіаресурси і т.д. І до них чомусь не приходять. А всім іншим, зокрема і іноземним інвесторам, сьогодні дуже важко в державі», – зазначила Буймістер.

    Раніше народний депутат Ярослав Железняк звинуватив владу у тому, що вона використовує Бюро економічної безпеки та ДБР для того, щоб тиснути на бізнес. А інвестиційний банків Сергій Фурса назвав обшуки на потужних українських підприємствах ганебною історією, про яку говоритимуть навіть у Давосі.

    Нагадаємо, 4 січня, Офіс генпрокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виконання рішення Шевченківського суду від 30 листопада 2021 року за позовом Державної податкової служби. У компанії зазначили, що у судовій справі за позовом ДПА суд прийняв сторону «АрселорМіттал».

    Пізніше, 1 лютого представники СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі через нібито податкові порушення. У ході обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, частково зупинено господарську діяльність підприємств.

    Теги: СБУ економіка бізнес олігархи Людмила Буймістер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Колишня соратниця Зеленського розкритикувала владу за тиск на бізнес