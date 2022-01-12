Касові апарати для підприємців: податківці дали роз’яснення

Реєстратори розрахункових операцій можуть бути як апаратними, так і програмними

Лише одна група ФОП звільнена від обов’язку застосовувати реєстратори розрахункових операцій

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби України в Києві.

Зокрема, при здійсненні продажу (у тому числі через мережу Інтернет) технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, виробів медичного призначення, ювелірних виробів та дорогоцінного каміння, наданні платних медичних послуг суб’єкти господарювання повинні проводити такі операції із обов’язковим застосуванням РРО чи ПРРО та видачею споживачу розрахункового документа встановленої форми.

Водночас, ФОП – платники єдиного податку першої групи відповідно до положень Податкового кодексу України звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО при здійсненні господарської діяльності.

Отже, зазначена категорія ФОП, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і не використовує працю найманих осіб, з 1 січня 2022 року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

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