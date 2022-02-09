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    Наглядову раду компанії Ахметова очолить Попов

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    Генеральний директор SCM Олег Попов очолив&nbsp;наглядову раду АТ&nbsp;&laquo;Систем Кепітал Менеджмент&raquo; - Наглядову раду компанії Ахметова очолить Попов
    Генеральний директор SCM Олег Попов очолив наглядову раду АТ «Систем Кепітал Менеджмент»
    фото: SCM

    В акціонерному товаристві «СКМ» з'явилась наглядова рада

    Генеральний директор інвестиційної групи SCM Олег Попов очолить наглядову раду акціонерного товариства «СКМ». Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Останні зміни в корпоративному управлінні АТ «СКМ» є логічним продовженням нашої інвестиційної моделі, яку ми послідовно реалізуємо вже кілька років. Враховуючи фокус менеджменту SCM і особисто Олега Попова на міжнародних інвестиціях, в українському АТ «СКМ» тепер створено наглядову раду, головою якої стане Олег Попов», – зазначили в компанії.

    У SCM також вказали, що новий генеральний директор АТ «СКМ» Анжела Яценко керуватиме операційною діяльністю компанії.

    У повідомленні йдеться, що основною метою АТ «СКМ» є консультативна підтримка міжнародної інвестиційної діяльності SCM Holdings та інших копань групи, нагадали у компанії. Олег Попов керує всією інвестиційною групою SCM, очолюючи з листопада 2018 року основну інвестиційну компанію групи – SCM Holdings Limited.

    «Олег Попов та інші члени нашої інвестиційної команди представляють інтереси SCM як в інвестиційних комітетах компаній SCM, так і в наглядових радах наших бізнесів. Інвестиційна діяльність SCM вже давно є міжнародною, тоді як операційна діяльність бізнесів, в які ми інвестуємо, зосереджена в країнах, де працюють виробничі та інші активи, включаючи Україну», – повідомили в SCM.

    Нагадаємо, компанії та підприємства, що належать до SCM, працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

    У портфель SCM входять понад 500 компаній та підприємств у семи країнах Європи та Північної Америки, на яких працюють близько 200 тисяч осіб.

    100% власником акцій SCM є Рінат Ахметов.

    Цього тижня ДТЕК Ахметова привіз чергову партію вугілля з Колумбії.

    До слова, 1 лютого на підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками.

    Згодом у СБУ пояснили, що у Кривому Розі 1 лютого слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБУ на підставі ухвал Печерського районного суду Києва провела слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах. У Службі безпеки заявляють, що підприємства Ахметова начебто «умисно занижували податкові зобовʼязання».

    Згодом податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест».

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    Теги: економіка вугілля бізнес Рінат Ахметов завод фінанси
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    Наглядову раду компанії Ахметова очолить Попов