На Донбасі 10 дітей постраждали від обстрілів з початку року, - Офіс президента



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Понад 400 тис. дітей на Донбасі щодня прокидаються під загрозою потрапити під обстріл або підірватися на міні

Андрій Єрмак: ціле покоління українських дітей на Донбасі зростає під вибухи снарядів

На Донбасі 10 дітей постраждали від обстрілів з початку року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ціле покоління українських дітей на Донбасі зростає під вибухи снарядів. Понад 400 тисяч дітей щодня прокидаються під загрозою потрапити під обстріл або підірватися на міні. За нашими даними, тільки з початку цього року постраждали від обстрілів десять дітей. Саме тому ми прагнемо, щоб на українській землі настав мир. Постійно вимагаємо припинення обстрілів, прискорення розведення військ і розмінування. Хоча добре розуміємо, що це залежить не тільки від нас», - написав він.

За словами Єрмака, для захисту дітей важливим завданням влади є також допомога бідним сім'ям.

«Діти найбільше страждають від світової економічної кризи, яка почалася з поширенням пандемії та введенням карантину. За розрахунками Дитячого фонду ООН, в Україні майже кожна друга сім'я з дітьми потрапить у важке фінансове становище», - написав Єрмак.

Крім цього, він наголосив, що влада зобов'язана займатися напрямами освіти і охорони дитячого здоров'я.

«Карантин погіршив доступ дітей до навчання. Особливо це стосується тих сімей, які не мають доступу до інтернету. Епідемія і помилки медичної реформи погіршили доступ дітей до медичних послуг. Це відповідальність кожного з нас - від уряду, конкретних чиновників, вчителів, лікарів і, звичайно, батьків», - зазначив керівник Офісу.

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив роботу дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.