  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США затвердили поетапне відкриття Disneyland

    • Розсилка
    Компанія&nbsp;Disney втратила понад 1 мільярд доларів&nbsp;із січня по березень через закриття своїх тематичних парків - У США затвердили поетапне відкриття Disneyland
    Компанія Disney втратила понад 1 мільярд доларів із січня по березень через закриття своїх тематичних парків

    Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть температурний скринінг і носіння масок

    Чиновники американського штату Флорида затвердили плани щодо поетапного відкриття Disneyland, починаючи з 11 липня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть температурний скринінг і носіння масок для гостей і працівників Disneyland. Також у парку не будуть організовувати паради, феєрверки та інші заходи, щоб уникнути скупчення людей.

    Після відкриття компанія Disney буде заохочувати використання безконтактних платіжних систем. А також планує розширювати свої наявні мобільні системи замовлень у ресторанах.

    Нагадаємо, що починаючи з січня медіа-розважальний гігант закрив тематичні парки по всьому світу, щоб обмежити поширення коронавірусу. За оцінками компанії, Disney втратила понад 1 мільярд доларів із січня по березень через закриття своїх тематичних парків.

    До слова, Київ облаштував 41 зону відпочинку на території міських лісів.

    США діти відпочинок Флорида
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ