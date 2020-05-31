У США затвердили поетапне відкриття Disneyland



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Компанія Disney втратила понад 1 мільярд доларів із січня по березень через закриття своїх тематичних парків

Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть температурний скринінг і носіння масок

Чиновники американського штату Флорида затвердили плани щодо поетапного відкриття Disneyland, починаючи з 11 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть температурний скринінг і носіння масок для гостей і працівників Disneyland. Також у парку не будуть організовувати паради, феєрверки та інші заходи, щоб уникнути скупчення людей.

Після відкриття компанія Disney буде заохочувати використання безконтактних платіжних систем. А також планує розширювати свої наявні мобільні системи замовлень у ресторанах.

Нагадаємо, що починаючи з січня медіа-розважальний гігант закрив тематичні парки по всьому світу, щоб обмежити поширення коронавірусу. За оцінками компанії, Disney втратила понад 1 мільярд доларів із січня по березень через закриття своїх тематичних парків.

До слова, Київ облаштував 41 зону відпочинку на території міських лісів.