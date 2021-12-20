Уряд затвердив мінімальні ціни на пластикові пакети

Рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року

Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, які мають бути запроваджені в торгівлі з 1 лютого 2022 року. про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Уряду. Воно вступає в дію з 1 лютого 2022 року. Це дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні», – йдеться в повідомленні.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок,

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок

3,00 грн – пакет з ручками й боковими складками.

«Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», – зазначив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Нагадаємо, з 10 лютого в Україні запрацював закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Згідно із законом, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

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