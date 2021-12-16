Скільки коштуватиме новорічний стіл: оприлюднено середні ціни на продукти

Салат «Олів'є» коштуватиме 198,54 грн

За рік в Україні продукти на новорічного столу подорожчали на понад 8%. У середньому його вартість для чотирьох осіб становитиме 1844,74 гривні. Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

На суму близько 2 тис. грн можна приготувати традиційні новорічні блюда для чотирьох осіб. Якщо купувати якісь делікатеси, то середня вартість зросте ще на 480 гривень.

За підрахунками спеціалістів, ціни зросли:

Салат «Олів'є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) коштуватиме 198,54 грн (що на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року);

ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (ціна зросла до 43% залежно від виробника);

0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (+8%);

шість яєць – 19,80 грн (+37%);

200 грам солоних огірків – 17,22 грн (+4%);

180 г майонезу – 13,50 грн (+8 % залежно від марки);

дві цибулини – (39%).

Ще в 13,02 грн обійдуться дві морквини, п'ять картоплин та дві цибулини. Якщо до кінця 2021 року ціна на моркву та картоплю зменшилася порівняно з торішньою на 5,6% та 10% відповідно, то на цибулю зросла на 39%.

Оселедець (0,5 кг філе) обійдеться в 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн, пачка вершкового масла (200 г) – 50 грн. Фрукти на святковому столі коштуватимуть 105,80 гривень. Батон коштуватиме 24 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за кілограм.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 185,38 грн.

Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 17,38 грн,

гриби (1 кг) – 55 грн,

перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн,

огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн,

помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн. Шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 109 грн. У півтора рази більше – 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться у 81,00 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 40,00 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) – 28 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 260 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн, зауважив науковець.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8 % більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться у 2673,59 грн.

До слова, стратегічний продукт українців подешевшав.