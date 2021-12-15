Щоб очистити річку Либідь, комунальники змінили її русло (фото)

Місто планує розпочати повноцінний проєкт реконструкції легендарної річки

Комунальні служби Києва здійснюють прочищення частини річки Либідь на ділянці від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора (Голосіївський район), де виявили засмічення довжиною понад 800 метрів. Про це сьогодні під час інспекції робіт із очищення підземних галерей повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, на сьогодні вже розчистили понад 150 метрів русла: вивезено ґрунт, сміття. Це нагальні роботи, щоб не допустити аварійних випадків.

У планах міста розпочати повноцінний проєкт реконструкції легендарної річки. Уже в наступному році буде відкориговано техніко-економічне обґрунтування проєкту, щоб за кілька років перетворити її на безпечну і очищену водойму, де будуть створені території громадського простору.

Роботи тривають, для їх проведення довелось тимчасово змінити русло та відвести воду, оскільки ця ділянка складна і небезпечна ризиком підтоплень.

«Міська влада має намір відновити річку, зробити її такою, щоб відповідала будівельним нормам. Крім того, за прикладом інших міст Європи, створити місця громадського простору та відпочинку. У завданні проєктування необхідно передбачити природозахисні заходи, розчищення берегів, відновлення берегоукріплення, визначення зони рекреації тощо», – зазначив Пантелеєв.

Нагадаємо, Київрада затвердила Комплексну міську цільову програму екологічного благополуччя міста Києва на 2022–2025 роки. Програмою, зокрема, передбачена реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь,